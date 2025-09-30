Τη συγκρότηση για πρώτη φορά ενός νέου σώματος ειδικών αστυνομικών ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε, το σώμα θα στελεχωθεί αρχικά με 50 ένστολους, άοπλους αστυνομικούς ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα λειτουργούν ως διαμεσολαβητές με τις κοινότητες των Ρομά.

Μιλώντας στο Action24, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι οι νέοι αυτοί αστυνομικοί «θα βρίσκονται κοντά στα τμήματα των περιοχών όπου ζουν ευάλωτες ομάδες και θα αναλάβουν ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή».

«Θα μπορούν να βοηθούν την Αστυνομία αλλά και τους κατοίκους. Θέλω να διευκρινίσω ότι και σήμερα στην Αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά

Εξήγησε επίσης ότι, εφόσον Ρομά ενδιαφερθούν να συμμετάσχουν, θα εκπαιδευτούν εντατικά και θα λειτουργούν ως «βοηθοί» της αστυνομίας και των κατοίκων σε ζητήματα κοινωνικής ειρήνης. «Είναι ένα καινούργιο σώμα, που δεν έχει υπάρξει ποτέ στη χώρα μας, αν και λειτουργεί στην Ευρώπη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός υπογράμμισε πως το πρόβλημα της εγκληματικότητας σε ορισμένους οικισμούς είναι υπαρκτό, σημειώνοντας ότι «το 75% της παραβατικότητας προέρχεται από αυτή την ομάδα».

Όπως είπε, το επόμενο βήμα είναι η παρουσία ενόπλων αστυνομικών μέσα στους οικισμούς, με περιπολίες σε 24ωρη βάση. «Θα αναπτυχθεί διάλογος με τους κατοίκους και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν γίνεται να συνεχιστεί η κατάσταση με θορύβους, πυροβολισμούς και αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με μουσική στη διαπασών», τόνισε.

Απαντώντας στο ενδεχόμενο να μην γίνουν δεκτοί από τους Ρομά, ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν ξεκάθαρος. «Τι θα πει δεν θα τους δεχτούν; Η πρόσβαση σε οποιοδήποτε σημείο της χώρας ενός συντεταγμένου κεκτημένου ότι η αστυνομία εισέρχεται παντού με νόμιμες διαδικασίες και προϋποθέσεις, είναι κατοχυρωμένη. Θα μπει η αστυνομία κανονικά και θα ενημερώσει όλους για την παρουσία της. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο αυτό».

Πηγή: skai.gr

