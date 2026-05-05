Γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθηναϊκή Λέσχη - Παρίστανται εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης

Γεύμα προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου παρατίθεται αυτή την ώρα στην εμβληματική αίθουσα της Αθηναϊκής Λέσχης, επί της οδού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το Orange Press.

Την ελληνική Βουλή εκπροσωπούν ο Α' Αντιπρόεδρος, Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Β’ Αντιπρόεδρος Γιώργος Γεωργαντάς και ο Δ’ Αντιπρόεδρος Πάρις Κουκουλόπουλος, ενώ από την πλευρά της κυβερνητικής παράταξης παραβρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, καθώς και η βουλευτής και πρώην υπουργός, Ντόρα Μπακογιάννη. Η αξιωματική αντιπολίτευση εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ παρέστησαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος -και η Όλγα Γεροβασίλη, καθώς και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στο γεύμα παρίστανται και οικονομικοί παράγοντες του τόπου, με τον αριθμό των προσκεκλημένων ωστόσο να είναι «σφιχτός».

