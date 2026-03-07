Γεραπετρίτης: Στις εκδηλώσεις για την επέτειο από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων

Στις εκδηλώσεις για την 78η επέτειο από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα, που έλαβαν χώρα στη Ρόδο, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

📍Ρόδος

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης στους εορτασμούς για την 78η Επέτειο από την Ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα pic.twitter.com/fU9QLTDRaK March 7, 2026

Πηγή: skai.gr

