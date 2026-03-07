Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρκαγιά στα Σοφιανά Κορινθίας

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σοφιανά Κορινθίας. Επιχειρούν 34 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 10 οχήματα. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές

Φωτιά στα Σοφιανά Κορινθίας

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στα Σοφιανά Κορινθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κορινθία Φωτιά Πυρκαγιά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark