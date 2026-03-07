Φωτιά στα Σοφιανά Κορινθίας

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στα Σοφιανά Κορινθίας.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.
Πηγή: skai.gr
