Φωτιά στα Σοφιανά Κορινθίας

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση στα Σοφιανά Κορινθίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

