Με ανάρτησή της στα social media κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη απαντά σε δημοσίευμα ιστοσελίδας που ισχυρίζεται πως επέστρεψε από το Ντουμπάι με ιδιωτικό τζετ και μάλιστα η πτήση «κόστισε 50.000 ευρώ στους Έλληνες φορολογούμενους».

Η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκαθαρίζει σε story της στο Instagram πως πρόκειται για fake news και τονίζει πως επέστρεψε στη χώρα μαζί με άλλους Έλληνες, από το Ομάν, στην 5η πτήση επαναπατρισμού.

«Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Σοφίας Μητσοτάκη:

«Ήθελα να ήξερα ποιος κρύβεται πίσω από τη διασπορά τέτοιων fake news και με τόση ευκολία αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες.

Προγραμματισμένη πτήση επαναπατρισμού της Aegean από το Ομάν πήρα, μαζί με άλλους πολλούς Έλληνες που είχαν ζητήσει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, ήταν η πέμπτη πτήση επαναπατρισμού από την ευρύτερη περιοχή, όχι η πρώτη ούτε η δεύτερη.

Είναι πραγματικά αδιανόητη η προσβολή που νιώθω βλέποντας να διακινούνται τόσο ανυπόστατες πληροφορίες. Αν το συγκεκριμένο site δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία του διαδικτύου, θα είχα ήδη κινηθεί νομικά. Η ξεφτίλα, δυστυχώς, δεν έχει όρια».

Πηγή: skai.gr

