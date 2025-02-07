Νέο επεισόδιο στη βεντέτα Κωνσταντοπούλου – Λαμπρούλη: «Έχετε γίνει το μακρύ χέρι του κράτους» - «Κάνετε πολιτική εκμετάλλευση»

Του Γιάννη Ανυφαντή

«Κόκκινο» χτύπησε ο υδράργυρος στη Βουλή όταν η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου επιχείρησε να καταθέσει στα πρακτικά, τμήματα της δικογραφίας για την αλλοίωση στον τόπο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη με τον προεδρεύοντα - βουλευτή του ΚΚΕ - Γιώργο Λαμπρούλη να αρνείται να τα μονογράψει και να τα δημοσιοποιήσει, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν τμήμα της μυστικής διαδικασίας.

Η κα Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι θέλει να καταθέσει στα πρακτικά τμήμα της δικογραφίας και συγκεκριμένα κατάθεση, η οποία σύμφωνα με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας αποκάλυπτε ότι το οι παρεμβάσεις στο χώρο αποφασίστηκαν από τον κ. Τριαντόπουλο και τον κ. Αγοραστό. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν ο κ. Λαμπρούλης της είπε ότι θα παραλάβει τα έγγραφα μόνο αν τοποθετηθούν σε φάκελο.

Ακολούθησε ο εξής έντονος διάλογος:

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τα καταθέτω. Εγώ παίρνω την ευθύνη. Εγώ παίρνω την ευθύνη.

Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Όχι, όχι δεν γίνεται αυτό.

ΖΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ως βουλευτής Λάρισας το κάνετε αυτό; ή παίρνετε εντολές από τον Μπαγιώκο (γ.γ της Βουλής). Καταθέτω στα πρακτικά έγγραφα.

Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: θα μπουν σε φάκελο, θα μονογραφούν από τον προεδρεύοντα και θα κατατεθούν στα πρακτικά.

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Κυρία Νόση (διευθύντρια νομοθετικής) οφείλετε να ενημερώσετε ότι αυτό που γίνεται είναι αντικανονικό. Κ. Λαμπρούλη μπαζώνετε τα έγγραφα που καταθέτω.

Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Τι είναι αυτά που λέτε; Δεν ντρέπεστε λίγο; Δεν δίνεται η δυνατότητα αυτή να κατατίθενται στα πρακτικά με αυτόν τον τρόπο.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ποιος σας το λέει αυτό; Επειδή σας το είπε ο εντεταλμένος της κυβέρνησης. Σας το ζήτησε τώρα ο κ Μπαγιώκος άτομο του κ. Τασούλα και του κ.Μητσοτάκη; Τσαμπουκά; Κάνετε σε εμένα τσαμπουκά;

Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Αν δεν σας ικανοποιεί εγώ τι να σας κάνω;

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που κάνετε δεν προβλέπεται πουθενά. Τι είναι κ. Μπαγιώκο; Θέλετε να το πείτε και σε εμένα αυτό που κάνετε;

Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Μου μεταφέρθηκε ότι αυτό αποφασίστηκε από το επιστημονικό συμβούλιο της βουλής από το 2012.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό που κάνετε είναι ξέπλυμα και χαίρομαι που γίνεται μπροστά στα μάτια όλων των βουλευτών όλων των Ελλήνων. Ποια μεθοδολογία ακολουθείτε;

Γ.ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ: Κάνετε πολιτική εκμετάλλευση

Ζ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε και βουλευτής Λάρισας. Είστε και του ΚΚΕ. Και έχετε γίνει το μακρύ χέρι του κράτους. Ο ελληνικός λαός δεν είναι βλαξ. Και τώρα εμποδίζονται να κατατεθούν τα έγγραφα.

Μιλώντας λίγο αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, συνεχάρη τον κ. Λαμπρούλη, επειδή όπως είπε, ενήργησε άψογα, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Όπως εξήγησε, υπάρχουν δύο γνωμοδοτήσεις από το επιστημονικό συμβούλιο, (2012, 2018), όπου και αποφάνθηκαν πως οι δικογραφίες δεν είναι δημόσια έγγραφα και πως τα απόρρητα έγγραφα που κατατίθενται από βουλευτές, επιστρέφονται. “ Το 2018, ο κ. Λοβέρδος είχε καταθέσει απόρρητα έγγραφα από το ΚΕΘΕΑ, ήμουν στο προεδρείο, δεν τα δέχθηκα, τα μονόγραψα, τα έβαλα σε λευκό φάκελο και τα έστειλα στον πρόεδρο (Βούτση), είπε χαρακτηριστικά και υπενθύμισε πως η κ. Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει να διανεμηθούν οι δικογραφίες στους βουλευτές, πρόταση που ο ίδιος αρνήθηκε.

Πηγή: skai.gr

