Στη συνέντευξη που έδωσε ο Λάκης Λαζόπουλος στη Φαίη Σκορδά ζήτησε να παρέμβει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, το πρωινό της Παρασκευής στο MEGA. Μάλιστα, αν και ο ηθοποιός αρνήθηκε την παρέμβαση όσο ο ίδιος βρισκόταν στον τηλεοπτικό αέρα, ο υπουργός μίλησε αμέσως μετά με την παρουσιάστρια.

«Είναι άλλο να ακούγονται απόψεις και άλλο συκοφαντίες. Ο κ. Λαζόπουλος στην εκπομπή του με κατηγόρησε. Είπε μάλιστα, μετά από έρευνα που έκανε, ότι το 2023 εγώ ως ενορχηστρωτής της δήθεν συγκάλυψης της τραγωδίας των Τεμπών έδωσα εντολή στον εφέτη ανακριτή να καταστρέψει τα φιαλίδια του αίματος από τα νοσοκομεία. Εγώ όμως είμαι βέβαιος πως το θυμάστε, το ’23 δεν ήμουν υπουργός Υγείας. Ήμουν υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων», ανέφερε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας:

«Άρα αυτομάτως καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτή η πεντάλεπτη αναφορά στην εκπομπή του, εναντίον μου, είναι ψευδής και συκοφαντική. Λυπούμαι, δε, που μεγάλο μέρος του ακροατηρίου φώναζε "πες τα Λάκη", χωρίς να αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι αυτοί το μέγεθος του ψεύδους».

«Πριν από λίγο, αντί να ζητήσει συγνώμη, είπε μια νέα συκοφαντία. Ότι δήθεν εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου με μια εκπομπή για υποβρύχια που γέρνουν. Δεν θυμάμαι όμως να έχω παρεβρεθεί σε καμία τέτοια εκπομπή στη ζωή μου και έχω κάνει χιλιάδες. Άρα, αντί να ζητήσει ένα γενναίο συγνώμη γι’ αυτό που είπε, επεξέτεινε τη συκοφαντία του και με θλιβερά υπονοούμενα περί διαφθοράς, που θα μπουν φυσικά στο εξώδικο προς το MEGA και προς τον κ. Λαζόπουλο».

«Φαντάζομαι η έγκυος από τη MARFIN είχε οξυγόνο την ώρα που καιγόταν ζωντανή»

«Ασφαλώς και θα κινηθώ νομικά, θα πάμε στο καταφύγιο του κάθε Έλληνα πολίτα όταν η τιμή και η υπόληψη του με τέτοιο βάρβαρο και βάναυσο τρόπο κηλιδώνεται από ένα υποκείμενο όπως ο κ. Λαζόπουλος. Οφείλω να πω και ένα τελευταίο, επειδή άκουσα τον φίλο μου, τον κ. Μικρούτσικο να λέει «μπράβο Λάκη, που λες τέτοια πράγματα». Κάνει λάθος ο κ. Μικρούτσικος και θα του το αποδείξω αμέσως. Ο κ. Λαζόπουλος είχε την πιο μεγάλη σε τηλεθέαση εκπομπή την περίοδο ’10 – ’15, η εκπομπή που κατά βάση έφερε και τον Τσίπρα στην εξουσία. Τότε έγινε, μεταξύ των άλλων, η τραγωδία της Marfin. Κοιτάξτε το βίντεο με την έγκυο γυναίκα που κάηκε ζωντανή σε ένα μπαλκόνι. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε πως ούτε αυτή η κυρία είχε οξυγόνο την ώρα που καιγόταν ζωντανή. Μπορείτε να μου πείτε κ. Μικρούτσικε μία εκπομπή του κ. Λαζόπουλου με τους γονείς αυτής κυρίας; Μία δήλωση του κ. Λαζόπουλου για τους νεκρούς της Marfin;»

Τέλος, λίγο πριν ολοκληρώσει την τηλεφωνική του παρέμβαση, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε πως «ξεκαθαρίζω ότι δεν θα επιτρέψω σε κανέναν κ. Λαζόπουλο, έναν βαθιά υποκριτή, να κηλιδώσει τη δική μου τιμή και υπόληψη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.