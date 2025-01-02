Γέρακας: Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 29χρονου

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 29χρονου που έγινε τον περασμένο Νοέμβριο στην περιοχή του Γέρακα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο πιστόλια κρότου και ένα αεροβόλο

Ειδικότερα συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 27/12 από αστυνομικούς στην περιοχή του Κορωπίου και της Κερατέας δύο ημεδαποί, 32 και 34 ετών, κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν τον 29χρονο, εξαναγκάζοντας τον να εξέλθει από το όχημα που επέβαινε και αφού του επιτέθηκαν χτυπώντας τον με γροθιές και πυροβόλησαν προς το μέρος του τραυματίζοντας τον στον μηρό. Στο σημείο βρέθηκα και 29χρονη φίλη του θύματος, η οποία δέχθηκε επίσης επίθεση.

Διαφεύγοντας, οι κατηγορούμενοι αφαίρεσαν από το εσωτερικό του οχήματος το κινητό τηλέφωνο του 29χρονου, ενώ εκείνος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Σημειώνεται ότι ο 34χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν tiw Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ μετά από έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 πιστόλια κρότου και αεροβόλο,

μικροποσότητα κάνναβης,

πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος,

2 μαχαίρια,

30 φυσίγγια κρότου, 2 φυσίγγια καραμπίνας και άλλο φυσίγγιο,

ρουχισμός

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όλων και περί ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

