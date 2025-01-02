Ζάκυνθος: Σύλληψη δύο 14χρονων για κλοπή μοτοσυκλέτας

Συνελήφθησαν, χθες, στη Ζάκυνθο, κατά την αυτόφωρη διαδικασία, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλυκών, δύο 14χρονοι, ο ένας Ρομά και ο άλλος αλβανικής καταγωγής, μόνιμοι κάτοικοι Ζακύνθου, για κλοπή μοτοσυκλέτας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ertnews.gr, οι δύο ανήλικοι εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς να επιβαίνουν σε μοτοσυκλέτα, την οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν κλέψει λίγο νωρίτερα, από γκαράζ στην περιοχή Πηγαδάκια.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που πραγματοποιήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Αλυκών, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ η μοτοσυκλέτα επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των κατηγορουμένων θα διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

