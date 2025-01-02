Εργαζόμενοι ΣΤΑΣΥ: Άνοιξαν όλες οι πόρτες συρμού εν κινήσει στον ΗΣΑΠ – «Οφείλουν άμεσα να βρουν λύση στα καθημερινά προβλήματα»

«Η Διοίκηση της εταιρίας και η πολιτική ηγεσία οφείλουν άμεσα να βρουν λύση στα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με το απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό, την έλλειψη προσωπικού και ανταλλακτικών γιατί προηγείται η ασφάλεια» δηλώνει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, με αφορμή περιστατικό δυσλειτουργίας που καταγράφηκε στον Ηλεκτρικό της Αθήνας ανήμερα την Πρωτοχρονιάς «όταν πόρτες συρμού άνοιξαν εν κινήσει».

Ειδικότερα, όπως δηλώνουν οι εργαζόμενοι, τα σοβαρά περιστατικά δυσλειτουργίας διαδέχονται το ένα το άλλο. «Στις 30/12 συρμός έβγαζε καπνούς στον σταθμό του Μοσχάτου και χθες 01/01 κατά τις πρώτες πρωινές ώρες άλλος συρμός άνοιξε εν κινήσει δίχως χειρισμό όλες τις πόρτες στη μια πλευρά μεταξύ των σταθμών ‘Ανω Πατησίων και Περισσού» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ενήργησε άμεσα όταν αντιλήφθηκε το πρόβλημα προλαβαίνοντας τα χειρότερα και στα δύο συμβάντα. «Οι συρμοί αποσύρονται άμεσα, ελέγχονται και γνωρίζουμε όλοι ότι λόγω παλαιότητας πιθανότατα θα παρουσιάσουν εκ νέου κάποιο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι με αυτοθυσία προσπαθούν καθημερινά να παρέχουν ασφαλή συγκοινωνία παρά τα τεράστια προβλήματα υποστελέχωσης σε όλες τις ειδικότητες λειτουργίας και συντήρησης, τη λειψή διαθεσιμότητα συρμών και τις εγκαταστάσεις που χρήζουν άμεσης ανακαίνισης» επισημαίνουν οι εργαζόμενοι.

Τέλος, καλούν τη Διοίκηση της εταιρίας και την πολιτική ηγεσία να βρουν λύση στα καθημερινά προβλήματα «που αντιμετωπίζουν με το απαρχαιωμένο τροχαίο υλικό, την έλλειψη προσωπικού και ανταλλακτικών γιατί προηγείται η ασφάλεια.

