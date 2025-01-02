Λογαριασμός
Νεκρή 58χρονη σε θαλάσσια περιοχή στο Βέλο Κορινθίας

Από τη Λιμενική Αρχή του Κιάτου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας

ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, το Δ Λιμενικό Τμήμα του Κιάτου (Λιμεναρχείο Κορίνθου), ενημερώθηκε για την ύπαρξη σορού γυναίκας, στη θαλάσσια περιοχή της Νεράντζας (παραλία), (Βέλο Κορινθίας).

Σύμφωνα με το ertnews.gr υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Στην περιοχή, βρέθηκαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν και περισυνέλεξαν νεκρή την 58χρονη αλλοδαπή γυναίκας η οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, στο Γενικό Νοσοκομείο της Κορίνθου.

Από τη Λιμενική Αρχή του Κιάτου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας.

