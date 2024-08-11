Λογαριασμός
Φωτιά στον Βαρνάβα: Πυκνοί καπνοί κάλυψαν την Αθήνα - Απόκοσμες εικόνες (Βίντεο)

Λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή οι καπνοί από την πυρκαγιά έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της Αθήνας

Αθήνα

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βαρνάβα με το μέτωπο πλέον να είναι ανεξέλεγκτο και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 200 πυροσβέστες, ενώ έχουν σταλεί μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή το έργο της πυροσβεστικής είναι εξαιρετικά δύσκολο, ενώ οι καπνοί από την πυρκαγιά έχουν φτάσει μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Δείτε εικόνες από τους καπνούς στην Αθήνα της φωτιάς στον Βαρνάβα: 

Αθήνα

Αθήνα

αθηνα

αθηνα

αθηνα

αθηνα

αθηνα

αθηνα

αθηνα

Athens

Αθηνα

