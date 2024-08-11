ΔΕΔΔΗΕ για πυρκαγιές: Μην πλησιάζετε αγωγούς ή κολώνες που έχουν υποστεί ζημιές

Με αφορμή τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε διάφορες περιοχές της Χώρας ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί με ανακοίνωσή του τους κατοίκους σε όλες τις πληγείσες περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην προσεγγίζουν σε καμία περίπτωση αγωγούς, κολόνες ή άλλα στοιχεία του Δικτύου τα οποία είτε βρίσκονται στο έδαφος είτε παρουσιάζουν εμφανείς ζημιές.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης διαπιστώσει την ύπαρξη στοιχείων του Δικτύου που έχουν υποστεί ζημιές, παρακαλείται να ειδοποιήσει άμεσα τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ στο 800 400 4000 ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.