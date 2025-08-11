Γεωργιάδης: Δεν διαπιστώθηκε καμία βλάβη στο ασανσέρ του «Γεννηματάς»

Δεν εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα στο ασανσέρ του νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στο Χ, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση του ανελκυστήρα τον επιθεώρησε άμεσα μετά το περιστατικό, χωρίς να εντοπίσει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.

«Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια», σημειώνει ο υπουργός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Γεωργιάδη:

«Ως προς την καταγγελία περί πτώσης του ανελκυστήρα χθες στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» α) η εταιρία που κάνει την συντήρηση και έχει εκδώσει τα σχετικά πιστοποιητικά (από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα) εξέτασε αμέσως μετά την καταγγελία τον ανελκυστήρα και δεν διαπίστωσε καμμία απολύτως βλάβη του, β) στην Αστυνομία που κλήθηκαν ο υπεύθυνος της εταιρίας και ο τεχνικός ασφάλειας του Νοσοκομείου, ελέγχθηκαν όλα τα πιστοποιητικά και βρέθηκαν έγκυρα και γνήσια, ο δε τεχνικός ασφαλείας, υπάλληλος του Νοσοκομείου μας, κατέθεσε ότι πρόσφατα (στις 20 Ιουλίου) έγινε η τελευταία συντήρηση του και δεν διαπίστωσε ο ίδιος κανένα απολύτως πρόβλημα. Κατόπιν αυτών των ελέγχων η αστυνομία τους άφησε ελεύθερους, χωρίς καμμία κατηγορία, γ) την καταγγελία η εργαζόμενη την έκανε πολλές ώρες μετά και αφού τελείωσε κανονικά την βάρδια της, αρχικά ισχυρίστηκε ότι έπεσε στο ισόγειο, μετά το διόρθωσε στον από κάτω ακριβώς όροφο.

Οι σχετικές δριμείς ανακοινώσεις έγιναν από συνδικαλιστές και όχι από την ίδια. Σε κάθε περίπτωση η καταγγελία εξετάζεται και από την διοίκηση και από τις αρμόδιες αρχές. Μετά το γεγονός στον Ερυθρό Σταυρό έχω εκδώσει σχετική εγκύκλιο, όπου διέταξα όλες τις διοικήσεις των νοσοκομείων να κάνουν εκ νέου επισταμένο έλεγχο συντήρησης σε όλους τους ανελκυστήρες, όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Οι ασθενείς μας, οι συνοδοί και οι εργαζόμενοι μας δεν έχουν να φοβούνται απολύτως τίποτε. Σε όλους τους ανελκυστήρες έχουμε τα πλέον πρόσφατα και έγκυρα πιστοποιητικά ασφαλείας. Με την ασφάλεια δεν παίζουμε, αλλά δεν πρέπει σε τόσο σοβαρά θέματα να παίζονται επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».

