Επίθεση με μαχαίρι δέχτηκε το πρωί της Τρίτης ένας υπάλληλος του δήμου Αθηναίων έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή του ΣΚΑΪ, Live You όλα ξεκίνησαν όταν ο υπάλληλος του δήμου που ασχολιόταν με την κηπουρική πήγε να κουρέψει το γκαζόν έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Εκεί βρίσκονταν ξαπλωμένος ένας άνθρωπος ο οποίος πιθανότατα να ήταν άστεγος. Παρά το γεγονός ότι ο υπάλληλος ζήτησε από τον άνδρα να απομακρυνθεί από το σημείο, ο άνδρας αρνήθηκε.

Στη συνέχεια, ωστόσο, και ενώ ο υπάλληλος άρχισε να κάνει τη δουλειά του, ο άνδρας σηκώθηκε από το γκαζόν, στην αρχή των ώθησε δύο φορές και έπειτα φέρεται να έβγαλε ένα μαχαίρι και να τον μαχαίρωσε στο κεφάλι, σύμφωνα τόσο με την κατάθεση του ίδιου του θύματος όσο και με τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, Γιώργο Αποστολόπουλο.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και του δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι Αρχές δεν έχουν προχωρήσει στη σύλληψη του άνδρα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.