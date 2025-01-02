Στην περιοχή Κίνι της Σύρου βρέθηκε νεκρή το πρωί της Πέμπτης ηλικιωμένη 86 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Πυροσβεστικής, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται να προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρονική συσκευή του σπιτιού. Η φωτιά, αν και είχε σβήσει όταν πλέον ενημερώθηκε και μετέβη στο σημείο η Πυροσβεστική, δημιούργησε αναθυμιάσεις προκαλώντας τον θάνατο της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.