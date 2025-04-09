Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της κλοπής του ΑΤΜ στη Γαστούνη έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Όπως φαίνεται, οι δράστες μέσα σε περίπου 6 λεπτά σήκωσαν το μηχάνημα και εξαφανίστηκαν με λεία περίπου 37.000 ευρώ.
Στο βίντεο του patrisnews.com, οι δράστες ακούγονται να μιλούν μεταξύ τους στη διάρκεια της επιχείρησης, με τις Αρχές να καταλήγουν ότι πρόκειται για Ρομά.
Οι Αρχές δεν αποκλείουν οι δράστες να είναι από την περιοχή, κάτι που εξηγεί την άνεση με την οποία κινήθηκαν.
Οι έρευνες για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη.
