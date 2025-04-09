Του Μάκη Συνοδινού

Στιγμές τρόμου έζησε ζευγάρι στον Άλιμο τη Δευτέρα το βράδυ, όταν διαρρήκτες με την απειλή όπλου μπήκαν στην πολυτελή μονοκατοικία επί της οδού Κριμπένη και κυριολεκτικά τα έκαναν όλα γης μαδιάμ.

Σπασμένοι πίνακες ζωγραφικής, σπασμένα αντικείμενα αξίας και διακείμενο το καταγραφικό των καμερών της μονοκατοικίας ήταν η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι διαρρήκτες ήταν «επαγγελματίες» και καλά διαβασμένοι καθώς φαίνεται πως έψαχναν για κάποιο χρηματοκιβώτιο.

Μάλιστα δεν δίστασαν να ακινητοποιήσουν τον γνωστό επιχειρηματία και τη σύζυγό του στο σαλόνι ενώ με γρήγορες κινήσεις έψαχναν κάθε σπιθαμή του σπιτιού ώστε να βρουν τιμαλφή χρήματα και το χρηματοκιβώτιο.

Μετά από δύο ώρες και αφού βρήκαν πανάκριβα ρολόγια και χρήματα τράπηκαν σε φυγή.

Οι έρευνες των Αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη για την σύλληψη των δραστών

Πηγή: skai.gr

