Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε λεωφορείο στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Λιοσίων, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στη στάση.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ο οδηγός, ο οποίος βγήκε έγκαιρα από το λεωφορείο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο επί της λεωφ. Λιοσίων του δήμου Αθηναίων Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 5 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 8, 2025

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες.

Στα social media έχει κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνει την στάση του λεωφορείου να φλέγεται:

Λεωφορείο πήρε φωτιά στη Λιοσίων pic.twitter.com/OzvVYaGrbE — 📝✏️✍🏻Σωτήρης Παπ ✍🏻✏️📝 (@sotpap1997) April 8, 2025

