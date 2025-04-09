Λογαριασμός
Φωτιά σε λεωφορείο στα Κάτω Πατήσια - Επεκτάθηκαν και σε στάση οι φλόγες (Βίντεο)

Το λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς - Επέβαινε μόνο ο οδηγός που πρόλαβε και βγήκε - Άγνωστα τα αίτια της φωτιάς 

Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε λεωφορείο στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Λιοσίων, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στη στάση.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ο οδηγός, ο οποίος βγήκε έγκαιρα από το λεωφορείο. 

Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. 

Στα social media έχει κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνει την στάση του λεωφορείου να φλέγεται:

