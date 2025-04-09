Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε λεωφορείο στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Λιοσίων, με τις φλόγες να επεκτείνονται και στη στάση.
Η πυρκαγιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ο οδηγός, ο οποίος βγήκε έγκαιρα από το λεωφορείο.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο επί της λεωφ. Λιοσίων του δήμου Αθηναίων Αττικής. Επιχείρησαν 13 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 8, 2025
Στο σημείο επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες.
Στα social media έχει κυκλοφορήσει και βίντεο που δείχνει την στάση του λεωφορείου να φλέγεται:
Λεωφορείο πήρε φωτιά στη Λιοσίων pic.twitter.com/OzvVYaGrbE— 📝✏️✍🏻Σωτήρης Παπ ✍🏻✏️📝 (@sotpap1997) April 8, 2025
