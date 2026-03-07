Λογαριασμός
Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εργαζόμενος που έπεσε από ύψος

Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο ένας άνδρας περίπου 70 ετών, όταν έπεσε από ύψος εκτελώντας εργασίες στην πύλη του ΙΤΕ στο Ηράκλειο

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (7-3-2026) άνδρας περίπου 70 ετών , που εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για εργαζόμενο περίπου 70 ετών, σε εξωτερικό συνεργείο, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στην πύλη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε από ύψος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Ηράκλειο Κρήτη εργαζόμενος τραυματίας
