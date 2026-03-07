Ηράκλειο: Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, εργαζόμενος που έπεσε από ύψος

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο Ηρακλείου άνδρας περίπου 70 ετών, που εκτελούσε εργασίες στην πύλη εισόδου του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Ο τραυματίας ήταν εργαζόμενος εξωτερικού συνεργείου και έπεσε από ύψος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου (7-3-2026) άνδρας περίπου 70 ετών , που εκτελούσε εργασίες στην πύλη που βρίσκεται στην είσοδο του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας στο Ηράκλειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

