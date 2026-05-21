Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ευρεία επιχείρηση ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης στην κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης, μετά τα μαζικά περιστατικά που εντοπίστηκαν σε Ηλεία και Δυτική Αχαΐα και έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές.

Όπως αναφέρει το ilialive.gr, τα πρώτα αποτελέσματα της διαδικασίας, που ξεκίνησε από τη δομή φιλοξενίας, καταδεικνύουν το εύρος της επιχείρησης: συνολικά πραγματοποιήθηκαν 169 τεστ μαντού, ενώ μέχρι στιγμής έχουν αναγνωστεί τα 77, εκ των οποίων τα 25 βρέθηκαν θετικά.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τα θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ενεργό νόσο, αλλά καταγράφουν επαφή με το μικρόβιο της φυματίωσης.

Η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Άννα Μαστοράκου, η οποία παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της ιχνηλάτησης, επισημαίνει ότι ο αριθμός των θετικών δειγμάτων αναμενόταν αυξημένος, καθώς στους εργάτες γης από το Νεπάλ καταγράφεται υψηλός επιπολασμός φυματίωσης, γεγονός που σημαίνει ότι μεγάλο ποσοστό έχει ήδη εκτεθεί στο μικρόβιο.

«Το σύνολο των δειγμάτων που θα ανιχνευθεί στην περιοχή θα είναι μεγάλο, γιατί οι εργάτες γης από το Νεπάλ έχουν ούτως ή άλλως επιπολασμό φυματίωσης οπότε η επαφή με το μικρόβιο είναι δεδομένη στη μεγαλύτερη πλειοψηφία ανθρώπων. Τα 25 θετικά δείγματα που εντοπίστηκαν σημαίνει ότι τα άτομα έχουν έρθει σε επαφή με το μικρόβιο, όχι ότι έχουν ενεργό φυματίωση. Στη συνέχεια θα γίνουν και άλλες εξετάσεις. Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ λαμβάνει το ιστορικό και ουσιαστικά προτεραιοποιούνται όσοι θα κάνουν περαιτέρω έλεγχο», εξηγεί στο ilialive.gr η κ. Μαστοράκου.

«Μέχρι στιγμής κανένας από τους παραπάνω ελέγχους δεν χρίζει νοσηλείας ενώ τρία άτομα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση του αρχικού κρούσματος έχουν ήδη λάβει χημειοπροφύλαξη, καθώς θεωρούνται στενές επαφές χωρίς ενεργό φυματίωση» συνεχίζει η κ. Μαστοράκου. Οι υγειονομικές αρχές ξεκαθαρίζουν ότι όσοι διαγνωστούν με ενεργό νόσο θα ακολουθήσουν εντατική θεραπευτική αγωγή διάρκειας αρκετών μηνών.

Η επιχείρηση ιχνηλάτησης συνεχίζεται και τις επόμενες ημέρες από κλιμάκια του ΕΟΔΥ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους δήμους και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες, με βασικό στόχο τον εντοπισμό πιθανών ενεργών κρουσμάτων και των στενών επαφών τους.

Πηγή: skai.gr

