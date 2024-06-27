Της Ιωάννας Μάνδρου

Προκαταρκτική εισαγγελική έρευνα διατάχθηκε από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών Αντώνη Ελευθεριάνο προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έγινε σε κατασκήνωση παιδιών στην Αττική, όπου σημειώθηκαν περιστατικά μαζικής δηλητηρίασης από τρόφιμα.



Τα αδικήματα για τα οποία γίνεται η έρευνα είναι σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή και δηλητηρίαση τροφίμων που προορίζονται για χρήση από το κοινού από αμέλεια. Και τα δύο αδικήματα διώκονται σε βαθμό πλημμελήματος. Η έρευνα ανατέθηκε στην εισαγγελέα Παναγιώτα Λαμπρινάκου.

Το χρονικό

Περίπου 100 παιδιά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κατασκήνωση, με έντονες στομαχικές διαταραχές και υψηλό πυρετό. Τα συμπτώματα πιθανόν να οφείλονται σε ιογενή γαστρεντερίτιδα ανέφεραν υπεύθυνοι της κατασκήνωσης.

