Δικογραφία για απειλή και παράβαση του νόμου για τα όπλα σχηματίστηκε από αστυνομικούς του Α.Τ Δυτικής Αχαΐας σε βάρος ενός 14χρονου μαθητή Γυμνασίου.

Ειδικότερα, χθες το πρωί, μέσα σε σχολικό συγκρότημα της περιοχής, ο ανήλικος κατηγορούμενος, προέταξε ένα μαχαίρι που έφερε στην κατοχή του και απείλησε έναν 14χρονο μαθητή Γυμνασίου.

Από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και την σύλληψη του ανήλικου κατηγορούμενου

