ΣΤΑΣΥ: Δεν τίθεται θέμα ασφαλείας στο Μετρό

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος στην ασφάλεια των συρμών του μετρό, υποστηρίζει με ανακοίνωση η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ δηλώνοντας πως η λειτουργία του διέπεται από σύγχρονα συστήματα ασφάλειας.

Η ΣΤΑΣΥ απαντώντας στο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα» που κάνει λόγο για κίνδυνο στην ασφάλεια των συρμών, υποστηρίζει ότι η συντήρηση του δικτύου (επιδομή και τροχαίο υλικό) γίνεται σύμφωνα με τα εγχειρίδια προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης και τους προβλεπόμενους διεθνώς κανόνες, που εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας του.

Ταυτόχρονα τονίζει πως ξεκινά το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης που έχει εκτελεστεί στο Μετρό, με την προκήρυξη των δύο σχετικών διαγωνισμών αλλαγής σιδηροτροχιάς, ύψους 8 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα με ανακοίνωση της αναφορικά με την προκήρυξη των διαγωνισμών αλλαγής σιδηροτροχιάς στο Μετρό, διευκρινίζει, ότι:

Ξεκινά το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης επιδομής που έχει εκτελεστεί στο Μετρό, με την προκήρυξη των δύο σχετικών διαγωνισμών αλλαγής σιδηροτροχιάς, ύψους 8 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το έργο αλλαγής 32 χλμ. σιδηροτροχιάς του δικτύου των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και αποτελεί μέρος του συνολικού, εν εξελίξει σχεδίου αναβάθμισης του Μετρό 25 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του.

Όπως αναφέρεται και στην σχετική προκήρυξη, που έχει δημοσιεύσει η ΣΤΑ.ΣΥ, η εταιρεία κρίνει αναγκαία την εκτέλεση του έργου πριν την εξάντληση του ορίου ζωής του εξοπλισμού, που κατασκευαστικά προσδιορίζεται στα 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα των επαναλαμβανόμενων ανά τακτά διαστήματα - και όχι μόνο προ 3ετίας - μετρήσεων ορίων φθορών, είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων. Καταδεικνύουν δε, την ανάγκη σταδιακής αντικατάστασης, ώστε να διατηρηθούν τα υψηλά επίπεδα ασφαλούς εκτέλεσης μεταφορικού έργου.

Το έργο αφορά σε αλλαγή σιδηροτροχιάς σε συγκεκριμένα σημεία (καμπύλες) του δικτύου, όπου και σημειώνεται η μεγαλύτερη καταπόνηση κατά την εκτέλεση καθημερινού και αδιάλειπτου μεταφορικού έργου.

Τα δρομολόγια εκτελούνται σύμφωνα με το χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων, που είναι σε ισχύ, χωρίς να έχουν επηρεαστεί οι συχνότητες αυτών και να προκαλούνται καθυστερήσεις.

Η ΣΤΑ.ΣΥ, απαντώντας στα ερωτήματα που εγείρει το δημοσίευμα για την ασφάλεια στο δίκτυο του Μετρό, απορρίπτει τους εν λόγω ισχυρισμούς, δηλώνοντας κατηγορηματικά, πως τη λειτουργία του Μετρό διέπουν τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πως η συντήρηση του δικτύου (επιδομή και τροχαίο υλικό) γίνεται σύμφωνα με τα εγχειρίδια προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης και τους προβλεπόμενους διεθνώς κανόνες, που εφαρμόζονται από την έναρξη λειτουργίας του Μετρό.

