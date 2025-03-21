«Μόνος στόχος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι η δικαίωση των αδικοχαμένων ψυχών και η αποκάλυψη της αλήθειας», ξεκαθαρίζει η Μαρία Καρυστιανού σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού έχει ως εξής:

«Τα δημοσιεύματα που μιλούν για τη δημιουργία κόμματος από τους συγγενείς των θυμάτων ή με τη στήριξη των συγγενών των θυμάτων είναι παραπλανητικά, καθώς αξιοποιούν μεμονωμένες λέξεις - ατομικές απόψεις προσώπων που καν δεν εκπροσωπούν τον Σύλλογο των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Συνεπώς καλούνται όλα τα ΜΜΕ να κάνουν τους αναγκαίους διαχωρισμούς, όπως δεοντολογικά οφείλουν, ώστε να μην παραπλανούν το αναγνωστικό κοινό και τους ακροατές τους.

Μόνος Στόχος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών είναι η δικαίωση των αδικοχαμένων ψυχών και η αποκάλυψη της αλήθειας, που όλοι οι ιθύνοντες -σε κάθε επίπεδο- θέλουν να θάψουν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Η αλήθεια για τους αγαπημένους μας θα βγει στο φως.».

Πηγή: skai.gr

