Μια άκρως εντυπωσιακή πρόταση γάμου με πυρσούς έλαβε χώρα το βράδυ της Πρωτομαγιάς στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Ενώ η κοπέλα καθόταν αμέριμνη και απολάμβανε το φαγητό με το ποτό της σε μπαρ της περιοχής, εμφανίστηκαν κάποιοι άνδρες που κρατούσαν αναμμένους πυρσούς και ένα πανό που έγραφε «θα με παντρευτείς;»

Από πίσω τους εμφανίστηκε και ο υποψήφιος γαμπρός ο οποίος γονάτισε ζητώντας επίσημα το χέρι της αγαπημένης του.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η κοπέλα αιφνιδιάστηκε ευχάριστα, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είπε το μεγάλο «ναι» μέσα σε δάκρυα χαράς και αγκαλιές, ενώ οι περαστικοί χειροκροτούσαν θερμά.

Πηγή: skai.gr

