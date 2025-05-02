Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Της έκανε πρόταση γάμου με πυρσούς στη μέση της Αριστοτέλους - Δείτε βίντεο

Ενώ η κοπέλα καθόταν αμέριμνη σε μπαρ της περιοχής, εμφανίστηκαν κάποιοι άνδρες που κρατούσαν αναμμένους πυρσούς και ένα πανό που έγραφε «θα με παντρευτείς;»

πρόταση γάμου Αριστοτέλους

Μια άκρως εντυπωσιακή πρόταση γάμου με πυρσούς έλαβε χώρα το βράδυ της Πρωτομαγιάς στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Ενώ η κοπέλα καθόταν αμέριμνη και απολάμβανε το φαγητό με το ποτό της σε μπαρ της περιοχής, εμφανίστηκαν κάποιοι άνδρες που κρατούσαν αναμμένους πυρσούς και ένα πανό που έγραφε «θα με παντρευτείς;»

Από πίσω τους εμφανίστηκε και ο υποψήφιος γαμπρός ο οποίος γονάτισε ζητώντας επίσημα το χέρι της αγαπημένης του. 

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η κοπέλα αιφνιδιάστηκε ευχάριστα, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είπε το μεγάλο «ναι» μέσα σε δάκρυα χαράς και αγκαλιές, ενώ οι περαστικοί χειροκροτούσαν θερμά.

@xrisaiord She said yeeees🧿❤️ #fyp #foruyou #fyy #proposal #skg #shesaidyes💍 ♬ Orizontas - Cilia Katrali
