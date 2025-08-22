Φωτιές σε δασικές εκτάσεις στο Παρανέστι Δράμας και το Περιβόλι Γρεβενών

Φωτιές ξέσπασαν το πρωί της Παρασκευής σε δασικές εκτάσεις στο Παρανέστι Δράμας και το Περιβόλι Γρεβενών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική και οι δύο φωτιές προκλήθηκαν από πτώσεις κεραυνών, είναι σε απομακρυσμένα σημεία και δεν απειλούν κατοικημένες περιοχές.

Στα σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πιο συγκεκριμένα, στο Περιβόλι Γρεβενών επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα, ενώ στο Παρανέστι Δράμας κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Δ.Ε. Περιβολίου Γρεβενών. Επιχειρούν 42 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 9ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Παρανέστι Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 /Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 22, 2025

Σε αυξημένη ετοιμότητα σήμερα ο κρατικός μηχανισμός - Έκτακτα μέτρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Οι πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές, τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ταυτόχρονα σε πολλά σημεία, έχουν προβληματίσει την ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που θέλει, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, να προλάβει μια παρόμοια κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, έχει τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα όλος ο κρατικός μηχανισμός για σήμερα, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, στις περιοχές με δείκτη επικινδυνότητας κατηγορίας 4, ενώ, πέρα από τα προβλεπόμενα σχέδια, έχουν προγραμματιστεί και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, οι περιοχές που είναι σε πορτοκαλί συναγερμό (κατηγορία 4) και για τις οποίες έχουν προγραμματιστεί τα έκτακτα μέτρα, είναι οι περιφέρειες Θεσσαλίας (ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας), Στερεάς Ελλάδας, (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας), Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων), Δυτικής Ελλάδος (ΠΕ Αχαΐας), Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας) και Κρήτης,(ΠΕ Χανίων).

Για τις περιοχές αυτές τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπεται για δείκτη επικινδυνότητας 4, με πρόσθετα μέτρα, όπως: Η εναέρια έμφορτη επιτήρηση, η μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα δασοκομάντος στα Κύθηρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων, καθώς και ο διπλασιασμός των περιπολιών και διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

