Έτρεχε με 198χλμ την ώρα: Τού αφαιρέθηκε το δίπλωμα και πλήρωσε 700 ευρώ πρόστιμο

Με χειροπέδες, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, βρέθηκε ο 33χρονος οδηγός πολυτελούς αυτοκινήτου που το βράδυ της Τετάρτης διέσχιζε με ταχύτητα 198 χιλιομέτρων την ώρα την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το όχημα ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Θήβας από την Τροχαία και οδηγός συνελήφθη.

Βάσει του νέου αυστηρότερου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το πρόστιμο που επιβλήθηκε ανέρχεται σε 700 ευρώ και το δίπλωμα αφαιρέθηκε για 60 ημέρες.

Η τροχαία σταμάτησε το όχημα στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Πηγή: skai.gr

