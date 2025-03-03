Λογαριασμός
Φωτιές σε 3 αυτοκίνητα και μοτοποδήλατο σε Σεπόλια και Καισαριανή

Δύο επιχειρήσεις της Πυροσβεστικής τα ξημερώματα σε Σεπόλια και Καισαριανή για κατάσβεση πυρκαγιών σε ΙΧ και ένα μοτοποδήλατο 

Πυροσβεστική

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα οχήματα σε δύο περιοχές της Αττικής, σε Καισαριανή και Σεπόλια. 

Συγκεκριμένα, κατασβέστηκε πυρκαγιά σε 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοποδήλατο επί της οδού Αλκίνοου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Παράλληλα, οι πυροσβέστες έσβησαν φωτιά σε Ι.Χ. στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα και Καραολή στην Καισαριανή Αττικής. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
 

Πηγή: skai.gr

