Φωτιές σε 3 αυτοκίνητα και μοτοποδήλατο σε Σεπόλια και Καισαριανή

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα οχήματα σε δύο περιοχές της Αττικής, σε Καισαριανή και Σεπόλια.

Συγκεκριμένα, κατασβέστηκε πυρκαγιά σε 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοποδήλατο επί της οδού Αλκίνοου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και 1 μοτοποδήλατο επί της οδού Αλκίνοου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 3, 2025

Παράλληλα, οι πυροσβέστες έσβησαν φωτιά σε Ι.Χ. στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα και Καραολή στην Καισαριανή Αττικής. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.



Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα και Καραολή στην Καισαριανή Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 3, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.