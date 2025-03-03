Φωτιές σε 3 αυτοκίνητα και μοτοποδήλατο σε Σεπόλια και Καισαριανή

Στις φλόγες τυλίχτηκαν τα ξημερώματα οχήματα σε δύο περιοχές της Αττικής, σε Καισαριανή και Σεπόλια.
Συγκεκριμένα, κατασβέστηκε πυρκαγιά σε 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοποδήλατο επί της οδού Αλκίνοου στα Σεπόλια. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 2 Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και 1 μοτοποδήλατο επί της οδού Αλκίνοου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 3, 2025
Παράλληλα, οι πυροσβέστες έσβησαν φωτιά σε Ι.Χ. στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα και Καραολή στην Καισαριανή Αττικής. Στο σημείο επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα και Καραολή στην Καισαριανή Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 3, 2025
