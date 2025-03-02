Στην Αστυνομία οπαδοί που ενεπλάκησαν σε επεισόδια

Στις 21:30 οδηγήθηκαν με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας τα δύο λεωφορεία με οπαδούς του ΠΑΟΚ που ενεπλάκησαν σε επεισόδια με οπαδούς της ΑΕΚ λίγο μετά τις 16:00.

Τα δύο λεωφορεία με οπαδούς του ΠΑΟΚ κατευθύνονταν για Αθήνα. Σταμάτησαν σε μοτέλ της εθνικής οδού στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Λίγο αργότερα ένα λεωφορείο με οπαδούς της ΑΕΚ από τα Τρίκαλα που κατευθύνονταν και αυτό για Αθήνα σταμάτησε στο ίδιο μοτέλ.

Μόλις οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αντιλήφθηκαν το λεωφορείο με τους οπαδούς της ΑΕΚ στον υπαίθριο χώρο του μοτέλ άρχισαν να πετούν πέτρες προς το λεωφορείο με αποτέλεσμα να σπάσει το παρμπρίζ και τα τζάμια του, ενώ στη συνέχεια υπήρξαν συμπλοκές και μεταξύ τους. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ που έφτασαν στο σημείο έδωσαν τις πρώτες βοήθειες τουλάχιστον σε 4 άτομα.

Πριν ακόμα φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο μοτέλ τα δύο λεωφορεία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ έφυγαν όχι για την Αθήνα που ήταν ο αρχικός τους προορισμός, αλλά προς τη Θεσσαλονίκη.

Δυο ώρες αργότερα εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς, τους σταμάτησαν και τους γύρισαν στη Λαμία.

Εκτός από τις ζημιές στο λεωφορείο έχουν υπάρξει και ζημιές στον υπαίθριο χώρο του μοτέλ ενώ οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό από τις βιντεοκάμερες του μοτέλ και ήδη αυτή την ώρα προχωρούν σε ταυτοποίηση αυτών που μετείχαν στα επεισόδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

