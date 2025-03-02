Πάτρα: Νέο κρούσμα μηνιγγίτιδας- Στο νοσοκομείο 3χρονο παιδί

Νέο περιστατικό μηνιγγίτιδας καταγράφεται στην Πάτρα.

Ειδικότερα, το απόγευμα του Σαββάτου εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ με υψηλό πυρετό παιδάκι ηλικίας 3 ετών, στο οποίο διαγνώσθηκε η νόσος.

Το τρίχρονο είχε έρθει από την Ηλιούπολη, στην Πάτρα, με τους γονείς του για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και φιλοξενήθηκε σε συγγενικά πρόσωπα στην Πάτρα.

Μετά τη διάγνωση κινητοποιήθηκε ο ΕΟΔΥ δίνοντας χημειοπροφύλαξη στο οικείο περιβάλλον του.

Οι γιατροί της Κλινικής παρακολουθούν στενά το περιστατικό και από την κλινική του εικόνα δε φαίνεται να έχει πληγεί από κεραυνοβόλο μηνιγγίτιδα.

