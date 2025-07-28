Συντηρητής ανελκυστήρων απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ασανσέρ πολυκατοικίας στη Νάουσα Ημαθίας.

Ένοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε στις 11.20 την αστυνομία. Ο 64χρονος εντοπίστηκε πάνω από τον θάλαμο του ασανσέρ και εξωτερικά αυτού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο 64χρονος φαίνεται να υπέστη ατύχημα κατά την εκτέλεση εργασιών.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

