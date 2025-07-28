Λογαριασμός
Νάουσα: 64χρονος συντηρητής ανελκυστήρων νεκρός σε ασανσέρ

 Ένοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε την αστυνομία όταν βρήκε τον άνδρα αναίσθητο πάνω από τον θάλαμο του ασανσέρ

Συντηρητής ανελκυστήρων απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ασανσέρ πολυκατοικίας στη Νάουσα Ημαθίας.

Ένοικος της πολυκατοικίας ενημέρωσε στις 11.20 την αστυνομία. Ο 64χρονος εντοπίστηκε πάνω από τον θάλαμο του ασανσέρ και εξωτερικά αυτού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ο 64χρονος φαίνεται να υπέστη ατύχημα κατά την εκτέλεση εργασιών.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησε η πυροσβεστική, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης.

