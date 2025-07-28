Άλιμος: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Σύρου και Ισραηλινού - Του δάγκωσε το αυτί

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (25/7) σε γνωστό beach bar στην περιοχή του Αλίμου, μεταξύ ενός Σύρου και ενός Ισραηλινού τουρίστα.

Οι δυο πλευρές αλληκατηγορούνται σε σχέση με το ποιος ξεκίνησε τον καυγά και δεν έχουν ξεκαθαριστεί τα αίτια του επεισοδίου. Υπάρχουν αναφορές ότι ο 42χρονος Ισραηλινός μαζί με 5 άτομα επιτέθηκαν στον 28χρονο Σύρο ο οποίος πάνω σε άμυνα δάγκωσε το αυτί του τουρίστα, ενώ δημοσίευμα της ΕΡΤ που επικαλείται την ιστοσελίδα skynewsarabia αναφέρει πως o Ισραηλινός τουρίστας, δέχθηκε επίθεση από τον Σύρο άνδρα.

Οι δυο τους αλληλομηνύθηκαν. Ο Σύρος κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά, ενώ ο Ισραηλινός για απλή σωματική βλάβη και εξύβριση με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ο Σύρος πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη 30 Ιουλίου και μέχρι τότε κρατείται. Ο Ισραηλινός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου μετέβη ο ανακριτής και μετά τη λήψη απολογίας αφέθηκε ελεύθερος.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το τμήμα Κρατικής Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

