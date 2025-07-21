Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο νοσοκομείο Metropolitan στον Χολαργό.
Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο λόγω υπερφόρτωσης της γεννήτριας, καθώς είχε μείνει χωρίς ρεύμα η περιοχή. Οι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε διπλανό κτίριο, ενώ 10 ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε δυο άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Ο δήμαρχος της περιοχής, Ηλίας Αποστολόπουλος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ανέφερε πως δεν απειλείτο κάποιος και ότι έχουν μεταφερθεί ασθενείς σε ασφαλή σημεία. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η εστία της φωτιάς φαίνεται πως ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου.
Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική προληπτικά εκκενώθηκαν το υπόγειο, ισόγειο, ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος όροφος της κλινικής και απομακρύνθηκαν όλα τα άτομα σε ασφαλές σημείο, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες.
Βίντεο με τη φωτιά έδειχναν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.
Στην περιοχή βρέθηκε και ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, παρακολουθώντας την εξέλιξη του περιστατικού και συντονίζοντας την πλευρά του Δήμου.
Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, που βρίσκονται κοντά στο σημείο της φωτιάς να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών ή των επιχειρήσεών τους, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
Λόγω της φωτιάς διενεργούνται εκτροπές:
- Στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων από το ύψος της οδού Μιλτιάδου, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή
- Στην οδό Σωκράτους από το ύψος της οδού Χίου στην περιοχή του Χολαργού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.