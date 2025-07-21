Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο νοσοκομείο Metropolitan στον Χολαργό.

Σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο, η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο λόγω υπερφόρτωσης της γεννήτριας, καθώς είχε μείνει χωρίς ρεύμα η περιοχή. Οι ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε διπλανό κτίριο, ενώ 10 ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε δυο άλλα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Ο δήμαρχος της περιοχής, Ηλίας Αποστολόπουλος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ανέφερε πως δεν απειλείτο κάποιος και ότι έχουν μεταφερθεί ασθενείς σε ασφαλή σημεία. Ο ίδιος πρόσθεσε πως η εστία της φωτιάς φαίνεται πως ξεκίνησε από το υπόγειο του νοσοκομείου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική προληπτικά εκκενώθηκαν το υπόγειο, ισόγειο, ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος όροφος της κλινικής και απομακρύνθηκαν όλα τα άτομα σε ασφαλές σημείο, ενώ δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα ή τραυματίες.

Βίντεο με τη φωτιά έδειχναν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν την περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις και συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 2 ειδικά οχήματα (βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο), καθώς και εθελοντές της ΔΑΠΑΧΟ, για την υποστήριξη της επιχείρησης κατάσβεσης.

Στην περιοχή βρέθηκε και ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, παρακολουθώντας την εξέλιξη του περιστατικού και συντονίζοντας την πλευρά του Δήμου.

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής, που βρίσκονται κοντά στο σημείο της φωτιάς να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών ή των επιχειρήσεών τους, για προληπτικούς λόγους ασφαλείας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή

Λόγω της φωτιάς διενεργούνται εκτροπές:

Στον παράδρομο της λεωφόρου Μεσογείων από το ύψος της οδού Μιλτιάδου, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή Στην οδό Σωκράτους από το ύψος της οδού Χίου στην περιοχή του Χολαργού.

