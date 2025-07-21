Λογαριασμός
Μαίνεται η φωτιά στην περιοχή Βαρικό Φλώρινας - Ήχησε 112 - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 προτρέπει τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Χειμάδι Βαρικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας να είναι σε ετοιμότητα

UPDATE: 18:29
fotia

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαρικό, στον Δήμο Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας.

Η φωτιά ξέσπασε τις μεσημβρινές ώρες αρχικά σε χορτολιβαδική έκταση και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων επεκτάθηκε σε δάσος.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 75 πυροσβέστες με 28 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνδράμουν 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικίες μέχρι στιγμής.

Προειδοποιητικό μήνυμα 112 προτρέπει τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Χειμάδι Βαρικού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

