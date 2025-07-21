Να διατηρηθεί η κράτησή του μέχρι την Τετάρτη, οπότε αναμένεται να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τον 35χρονο, ο οποίος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, έπεσε πάνω σε διαχωριστική νησίδα, ενώ χτύπησε και τραυμάτισε αστυνομικό που πήγε να τού περάσει χειροπέδες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο αυτοκίνητο που οδηγούσε επέβαιναν και τα τρία ανήλικα παιδιά του, ενώ η μέτρηση του οινοπνεύματος ήταν αρκετά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια (1,26 mg/L με την μέθοδο του εκπνεόμενου αέρα).

Ο ίδιος φέρεται να εξύβρισε τους αστυνομικούς και κατά τη διαδικασία της σύλληψης έριξε «κουτουλιά» σε αστυνομικό, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί τραυματισμένος στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Κατσιμίδη, στην περιοχή της Τούμπας. Ήταν τέτοια η σφοδρότητα της πρόσκρουσης στη νησίδα του οδοστρώματος, που αποκολλήθηκε ο πίσω άξονας του αυτοκινήτου, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν και στον 35χρονο οδηγό, ο οποίος φαίνεται να τραυματίστηκε καθώς εμφανίστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου με επίδεσμο στο κεφάλι. Η δίκη αναβλήθηκε για την Τετάρτη, καθώς έλειπαν οι μάρτυρες, ενώ το δικαστήριο αποφάσισε να μην αρθεί μέχρι τότε η κράτησή του.

Εις βάρος του η εισαγγελέας άσκησε νωρίτερα ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων, για επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπάλληλων.

