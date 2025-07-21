Φωτιά στα Οινόφυτα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις στα Οινόφυτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί σπίτια.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.