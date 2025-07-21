Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις στα Οινόφυτα

Η φωτιά καίει καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις - Δεν απειλεί σπίτια σύμφωνα με την πυροσβεστική - Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά στα Οινόφυτα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε καλαμιές και αγροτικές εκτάσεις στα Οινόφυτα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά δεν απειλεί σπίτια.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

