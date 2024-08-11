Βαθρακογιάννης: Πάνω από 25 μέτρα ύψος οι φλόγες στο Βαρνάβα

Σαράντα (40) αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο εκ των οποίων οι 33 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 7 πυρκαγιές, σε μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα όπως τόνισε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, πύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, κατά τη διάρκεια έκτακτης ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τον κ. Βαθρακογιάννη πριν από λίγο ολοκληρώθηκε διυπουργική συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων για τον βέλτιστο συντονισμό τους, αναφορικά με τις πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη.

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 2 και 32 λεπτά σήμερα το μεσημέρι στις Αιγειρούσες Μεγάρων, επισημαίνοντας ότι έχει περιοριστεί ενώ πρόσθεσε ότι επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της.

Σχετικά με την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μισή ώρα μετά, και συγκεκριμένα στις 3 και 2 λεπτά το μεσημέρι, στο Βαρνάβα Αττικής, πλησίον διάσπαρτων κατοικιών και σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής τόνισε ότι κατά την έναρξή της οι ριπές των ανέμων έφταναν τα 8 μποφόρ με αποτέλεσμα σε ελάχιστα λεπτά να λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι εκδόθηκαν 4 μηνύματα από το 112. Το ένα για την ενημέρωση και ακόμη 3 μηνύματα για την απομάκρυνση των κατοίκων από τους οικισμούς Βαρνάβα, Μοναστήρι Παναγιάς, Βόθωνας - Καλέντζι και Πουρίθι.

«Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά εξελίσσεται προς τη λίμνη του Μαραθώνα με τις δυνάμεις που ενισχύονται συνεχώς, να επικεντρώνονται πλευρικά, αντιμετωπίζοντας φλόγες που ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τα 25 μέτρα» σημείωσε.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 250 πυροσβέστες με 10 ομάδες δασοκομάντος και 67 οχήματα καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 19 εναέρια μέσα, 12 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν συνδρομή μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όλες οι δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

«Απευθύνουμε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής. Για τη δική τους ασφάλεια και με δεδομένο ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται ταχύτατα, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών» κατέληξε ο κ. Βαθρακογιάννης.

