Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά στην Ερέτρια Ευβοίας- Εκκενώθηκαν Καστρί και Αγία Κυριακή

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Γέροντας στην Αγία Κυριακή Ερέτριας στο νησί της Εύβοιας

UPDATE: 21:43
φωτιά

Φωτιά ξέσπασε και στην Ερέτρια στην Εύβοια το μεσημέρι της Κυριακής.

Από το πύρινο μέτωπο έχουν μείνει πλέον διάσπαρτες εστίες.

Για προληπτικούς λόγους έγινε εκκένωση των περιοχών Αγία Κυριακή και Καστρί. Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη θέση Γέροντας στην Αγία Κυριακή Ερέτριας στο νησί της Εύβοιας, σε δασώδη περιοχή και καίει κοντά σε σπίτια.

Για τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη εστάλη μήνυμα του 112 το οποίο αναφέρει: Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Κυριακή, Καστρί, Εύβοια απομακρυνθείτε προς Ερέτρια.

Στο σημείο, σύμφωνα με το evima.gr, έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, του Αλιβερίου, εθελοντές και ο διοικητής της Πυροσβεστικής του Νομού, Κωνσταντίνος Ψαρρός.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου, 11 οχήματα, 1 ελικόπτερο και πολλοί εθελοντές πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά Ερέτρια Εύβοια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
