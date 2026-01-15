Φωτιά στον Νέο Κόσμο

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο επί της οδού Ιωάννη Κυνηγού στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξύλινο οίκημα, πιθανόν σπίτι προσκόπων, το οποίο βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες, με τέσσερα οχήματα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε λοφίσκο κοντά στην εκκλησία και τη στάση του μετρό «Άγιος Ιωάννης».

Πηγή: skai.gr

