Πέθανε η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη

Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάδη, καθώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη του μητέρα. Πριν από λίγο έκανε ανάρτηση στο διαδίκτυο:

Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε.

Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα…

Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη.

Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκειά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.

Ο Μίλος σου.

Πηγή: skai.gr

