Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο

Η φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαραμπάς στον Μαρκόπουλο

UPDATE: 11:49
Φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαραμπάς Μαρκοπούλου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10.05 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Μαρκόπουλο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark