Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βαραμπάς Μαρκοπούλου Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 10.05 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα καθώς και εθελοντές πυροσβέστες.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Βαραμπάς Μαρκοπούλου Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2024

Πηγή: skai.gr

