Στον τελικό των κρίκων είναι αφιερωμένο το σημερινό Doodle της Google καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι.

Στο Doodle εμφανίζεται ένα μπλε πουλί να κάνει ασκήσεις στους κρίκους, ωστόσο δεν τα καταφέρνει και πολύ καλά με αποτέλεσμα να καταλήγει να μπερδεύεται στους ιμάντες.

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός κρίκων έχει ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον καθώς αγωνίζεται ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής Λευτέρης Πετρούνιας.





Πηγή: skai.gr

