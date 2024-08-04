Σαν σήμερα 4/8: Καθιερώνεται ο εθνικός μας ύμνος- Ο Μεταξάς επιβάλλει δικτακτορία

Γεγονότα



1809: Ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες, γίνεται υπουργός Εξωτερικών της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων.

1865: Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

1936: Ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα, που θα μείνει στην ιστορία ως «Καθεστώς της 4ης Αυγούστου».

1960:Έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλείφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό οι ερμηνείες του λήμματος grec (Έλληνας) ως απατεώνας, λωποδύτης, παλιάνθρωπος.

1984: Ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακών Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών.

1992: Η Μόρφω Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάε κβο ντο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

Γεννήσεις

1792: Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. («Προμηθέας Λυόμενος») (Θαν. 8/7/1822)

1821:Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ (Louis Vuitton). (Θαν. 27/2/1892)

1901:Λουίς Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. (Θαν. 6/7/1971)

Θάνατοι

1875:Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, Δανός παραμυθάς. (Γεν. 2/4/1805)

1990:Έτορε Μαζεράτι, Ιταλός επιχειρηματίας. Μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. (Γεν. 1894)

1991:Νικηφόρος Βρεττάκος, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 19/12/1911)

