Στη σύλληψη μιας 16χρονης που επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και τραυμάτισε μια 19χρονη , έξω από το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο λιμάνι του Πειραιά, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά. Στο πλαίσιο του αυτοφώρου συνελήφθη επίσης 20χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας που διαπράχθηκε από τη 16χρονη.

Ειδικότερα, 16χρονη, συνοδευόμενη από 20χρονο, βρίσκονταν έξω από κέντρο νυχτερινής διασκέδασης, όταν η 16χρονη επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο και έπληξε τη 19χρονη ημεδαπή, που βρισκόταν στο ίδιο σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 20χρονος μάζεψε το αιχμηρό αντικείμενο, το οποίο είχε πέσει στο έδαφος και μαζί με τη 16χρονη διέφυγε, εγκαταλείποντας το θύμα τραυματισμένο.

Η 19χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενη.

Αστυνομικοί που επιλήφθηκαν της έρευνας, κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών στοιχείων, ταυτοποίησαν και εντόπισαν τους κατηγορούμενους τις επόμενες ώρες.

Επιπλέον, συνελήφθη ο γονέας της 16χρονης για την παραμονή της εποπτείας της.

