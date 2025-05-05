Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης κατά τη διάρκεια της διυπουργικής συνέντευξης για την εθνική στρατηγική στον τομέα της βίας και της παραβατικότητα των ανηλίκων, ανέφερε ότι τα νέα αναμορφωτικά μέτρα για τους παραβατικούς ανήλικους δεν είναι αυτά που μέχρι τώρα ήταν γνωστά, αλλά πλέον οι ποινές τους έχουν μετατραπεί σε αθλητικές δραστηριότητες και πολιτιστικές εκδηλώσεις και στόχος των μέτρων αυτών είναι η επανένταξη των παραβατικών νέων στο κοινωνικό σύνολο.

Υπενθυμίζεται ότι ένα από τα νέα αναμορφωτικά μέτρα για την ανήλικη παραβατικότητα είναι η ένταξη των ανηλίκων, σε ήπια προγράμματα παρακολούθησης αθλητισμού μέσα σε ερασιτεχνικά αναγνωρισμένα μεγάλα πολυαθλητικά και αθλητικά σωματεία ή σε παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει οργανώσει τρία όπλα για την επανένταξη των ανηλίκων από 12 έως 18 ετών που καταδικάζονται για αδικήματα σχετικά χαμηλής βαρύτητας (όχι κακουργήματα), για να παραμείνουν εκτός φυλακής: το πρώτο είναι ο αθλητισμός, το δεύτερο ο πολιτισμός και το τρίτο η κοινωφελής εργασία.

Έτσι πλέον οι παραβατικοί νέοι από 12 έως 18 ετών δεν θα εγκλείονται σε σωφρονιστικά ιδρύματα και δεν θα τους επιβάλλονται άλλα σωφρονιστικά μέτρα, αλλά ως αναμορφωτικό μέτρο τους παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων αθλητισμού και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

Μόνο αν οι παραβατικοί ανήλικοι παραβούν τα ήπια αναμορφωτικά μέτρα, τότε θα οδηγούνται στις φυλακές, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε ότι «οι παραβατικοί νέοι θα μετατρέπουν πλέον τον θυμό τους και την αγανάκτησή τους σε θετικά μέτρα».

Ακόμα, θεσπίστηκαν διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, με την αυστηροποίηση των ποινών σε βάρος των δραστών γονέων, επισήμανε ο κ. Φλωρίδης και προσέθεσε ότι την ίδια στιγμή οι γονείς, σύμφωνα με το νέο Ποινικό Κώδικα, θα αντιμετωπίζουν βαριές ποινές σε περιπτώσεις παραμέλησης ανηλίκου, που είχε ως αποτέλεσμα την παραβατικότητα του.

Ακόμη, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι ενισχύθηκε η λειτουργία των «Σπιτιών του Παιδιού» σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη και άμεσα θα ιδρυθούν στο Ηράκλειο και την Πάτρα, ενώ θα ακολουθήσει η ίδρυση σε 19 περιοχές ανά την Ελλάδα. Διευκρίνισε μάλιστα ο υπουργός Δικαιοσύνης ότι στα «Σπίτια του Παιδιού» γίνονται όλες οι ανακριτικές πράξεις κατά ανηλίκων παραβατών σε ένα φιλικό για τους ανήλικους περιβάλλον με ψυχολογική υποστήριξη.

Για το αδίκημα της στρατολόγησης ανηλίκων

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Φλωρίδης για τη νομοθέτηση του αδικήματος «της στρατολόγησης ανηλίκων» από τρίτα άτομα προκειμένου να προβαίνουν σε εγκληματικές πράξεις και επισήμανε ότι τα αδικήματα είναι βαριά.

Ειδικότερα, η σχετική διάταξη του νέου Ποινικού Κώδικα (άρθρο 186 παράγραφος 4) αναφέρει:

«Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση εγκλήματος

1. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αμοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισμένο κακούργημα, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαμβάνει την τέλεσή του, τιμωρείται με φυλάκιση έως 3 έτη και χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

2. Όποιος δίνει ή υπόσχεται αμοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισμένο πλημμέλημα, καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαμβάνει την τέλεσή του, τιμωρείται με φυλάκιση έως 2 έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

3. Οι πράξεις των παρ. 1 και 2 μπορεί να μείνουν ατιμώρητες αν ο υπαίτιος ανακάλεσε με δική του θέληση την προσφορά ή την αποδοχή της πριν από την έναρξη τέλεσης του εγκλήματος.

4. Όταν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 έχουν ως αποδέκτη ανήλικο, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους και χρηματική ποινή στην περίπτωση κακουργήματος και με ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή στην περίπτωση πλημμελήματος, ανεξαρτήτως της παροχής ή υπόσχεσης αμοιβής».

Κλείνοντας ο κ. Φλωρίδης, ανέφερε ότι η Ελλάδα είχε επιλεγεί από τις 46 χώρες του Συμβουλίου της Ευρώπης ανάμεσα στις 3 που θα πρέπει να παρουσιάσουν τη νέα χάρτα των δικαιωμάτων των παιδιών και αυτή θα παρουσιαστεί σε λίγο διάστημα και προσέθεσε ότι η ελληνική συμμετοχή χρησιμοποιεί παραδείγματα από την αρχαία γραμματεία με τη συμμετοχή και δικαστικών που επικαλούνται ιστορίες που έχουν διαχειριστεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.