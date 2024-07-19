Σε πλήρη εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στο όρος Πάικο στην Πέλλα, η οποία έχει μπει στο πεδίο βολής στην Κρανιά, χωρίς ωστόσο να απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Η πυρόσβεση πλέον γίνεται μόνο από αέρος.

Στο σημείο επιχειρούν από πάνω 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, το ένα συντονιστικό, ενώ μηχανήματα έργου του ΓΕΕΘΑ ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες

Η φωτιά μαίνεται μακριά από κατοικημένες περιοχές και εκδηλώθηκε χθες γύρω στις 9 μμ, πιθανότατα ύστερα από πτώση κεραυνού.

Νέες φωτιές σε Αρκαδία και Ιωάννινα

Δύο νέες δασικές πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα και είναι σε εξέλιξη στο Αβγό Ιωαννίνων και στο Καστράκι Αρκαδίας.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αβγό Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 3 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

Στο Καστράκι Αρκαδίας επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καστράκι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 33 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Ροδόπη, στην περιοχή Αρσάκειο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρσάκειο Ροδόπης, του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και πέντε αεροσκάφη.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αρσάκειο Ροδόπης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και 5 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2024

Στο μεταξύ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι αυτή την ώρα η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Αμπελάκια Ροδόπης -άλλη νοτιότερη περιοχή του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών. Στο σημείο παραμένουν 38 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ ρίψεις πραγματοποιούν από αέρος 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.