Στο σκοτάδι για περισσότερο από 6 ώρες βυθίστηκαν χθες το βράδυ μεγάλο μέρος της πόλης της Κέρκυρας αλλά και προάστια,κατάσταση που δημιούργησε προβλήματα σε πολλές επιχειρήσεις.

Η διακοπή ρεύματος άρχισε σταδιακά από τις 11 το βράδυ στην καρδιά της πόλης και μέχρι τα μεσάνυχτα πολλές περιοχές έμειναν χωρίς ηλεκτρικό.

Από τις 5 τα ξημερώματα η ηλεκτροδότηση αποκαθίσταται σταδιακά.

Στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας δεκάδες εστιατόρια που ήταν γεμάτα έμειναν με τις παραγγελίες στη μέση και δυσκολεύτηκαν στο να πληρωθούν με πιστωτικές κάρτες, που στην πλειοψηφία τους οι τουρίστες χρησιμοποιούν.

Με ανάρτηση του, ο δήμαρχος Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος αναφέρει πως επικοινώνησε με τον τεχνικό προϊστάμενο της ΔΕΗ και τον ενημέρωσε « ότι η διακοπή της παροχής ρεύματος σε τμήματα της πόλης και των προαστίων, οφείλεται σε βλάβη υπογείου καλωδίου μέσης τάσης».

Ο δήμαρχος συνεχίζει, ότι « συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ερευνούν την περιοχή που υπολογίζεται η βλάβη για να παρακάμψουν το προβληματικό κομμάτι και να επαναφέρουν την παροχή ρεύματος.Δεν είναι όμως προς το παρόν σε θέση να εκτιμήσουν το χρόνο που θα απαιτηθεί για την επίλυση του προβλήματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.