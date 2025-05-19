Καλά στην υγεία τους, με τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τα περιβάλλουν με αγάπη και στοργή, φιλοξενούνται στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας δύο παιδιά, ένα αγοράκι 6 ετών κι ένα κοριτσάκι 5 ετών, τα οποία φέρεται να έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Το κουβάρι της σοβαρής υπόθεσης κακοποίησης ανηλίκων άρχισε να ξετυλίγεται όταν η μητέρα, Λαρισαία 32 ετών, το περασμένο Σάββατο μετέβη στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με τα δύο της παιδιά, καθώς το ένα, κοριτσάκι, αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Από την εξέταση οι γιατροί διαπίστωσαν πως το εξάχρονο κορίτσι έφερε αρκετά τραύματα στο σώμα του τα οποία παρέπεμπαν σε σημάδια από κάψιμο με καύτρα τσιγάρου! Αμέσως εξέτασαν και το πεντάχρονο αγόρι, στο οποίο επίσης διαπιστώθηκαν αντίστοιχα σημάδια.

Η μητέρα η οποία φέρεται να διέμενε σε δομή κακοποιημένων γυναικών μαζί με τα παιδιά, συνελήφθη για να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου.

Σε δήλωσή του στο onlarissa ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Γρηγόρης Βλαχάκης τόνισε πως «το νοσοκομείο μας έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας και εφαρμόζει συγκεκριμένα πρωτόκολλα όπως έκανε και στην περίπτωση του περασμένου Σαββάτου. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στο Τμήμα Επειγόντων έδειξαν ακαριαία αντανακλαστικά και κίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία των δύο μικρών παιδιών. Τα παιδιά φιλοξενούνται πλέον στην Παιδιατρική μας Κλινική όπου περιβάλλονται με στοργή και αγάπη. Θα παραμένουν δίπλα μας για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Τα υπόλοιπα θα τα διευθετήσει η αρμόδια Δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

