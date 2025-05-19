Σήμερα, Δευτέρα 19 Μαΐου 2025, και μετά τις 12:00 θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Γυμνάσια-Λύκεια).

Από τους 12.595 μαθητές που είχαν καταθέσει έγκυρες αιτήσεις, διαγωνίσθηκαν 11.127 μαθητές για:

1.827 θέσεις στα 34 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια σε 16 Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της χώρας,

427 θέσεις στα 13 Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία σε 9 Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της χώρας, και τέλος,

1166 θέσεις για 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία σε 6 Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις της χώρας.

Όπως προκύπτει και από τα αναλυτικά γεωγραφικά στοιχεία, αυξημένο ήταν το ενδιαφέρον για μια θέση σε Πρότυπο σχολείο και στην Περιφέρεια.

Ειδικότερα:

Στην περιφέρεια Αν.Μακεδονίας-Θράκης διαγωνίστηκαν 394 μαθητές/τριες για 391 θέσεις

Στην περιφέρεια Αττικής, διαγωνίστηκαν 6.512 μαθητές/τριες για 1.473 θέσεις

Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, διαγωνίστηκαν 135 μαθητές/τριες για 67 θέσεις

Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διαγωνίστηκαν 310 μαθητές/τριες για 94 θέσεις

Στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, διαγωνίστηκαν 718 μαθητές/τριες για 315 θέσεις

Στην περιφέρεια Ηπείρου, διαγωνίστηκαν 395 μαθητές/τριες για 172 θέσεις

Στην περιφέρεια Θεσσαλίας, διαγωνίστηκαν 642 μαθητές/τριες για 188 θέσεις

Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, διαγωνίστηκαν 1.308 μαθητές/τριες για 358 θέσεις

Στην περιφέρεια Κρήτης, διαγωνίστηκαν 316 μαθητές/τριες για 72 θέσεις

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαγωνίστηκαν 16 μαθητές/τριες για 50 θέσεις

Στην περιφέρεια Πελοποννήσου, διαγωνίστηκαν 68 μαθητές/τριες για 89 θέσεις

Στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαγωνίστηκαν 313 μαθητές/τριες για 151 θέσεις

Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων θα ενημερωθούν:

Α. με SMS για τη σχολική μονάδα επιτυχίας ή τη σχολική μονάδα στην οποία θα είναι επιλαχόντες καθώς και για τη συνολική βαθμολογία τους και τη σειρά κατάταξης στο σχολείο επιλογής τους

Β. με είσοδο στην αίτηση που υπέβαλαν στην πλατφόρμα https://depps.eservices.minedu.gov.gr/ με χρήση των κωδικών taxisnet του ατόμου που υπέβαλε την αίτηση

Σε περίπτωση ύπαρξης ισοβαθμιών οι μαθητές κατατάσσονται με σειρά επιτυχίας, σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό που τους έχει αποδοθεί κατά τη διαδικασία της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την εγγραφή των μαθητών στη σχολική μονάδα επιτυχίας, οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν από τη Τρίτη 20/5/2025 με τις οικείες σχολικές μονάδες ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ., της Δ.Ε.ΔΗΜ.Ω.Σ. ή από τις ιστοσελίδες των οικείων Πρότυπων Σχολείων, Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων ή Πρότυπων Εκκλησιαστικών Σχολείων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.